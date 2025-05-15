KurseKategorien
Währungen / NSA
NSA: National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest

30.63 USD 0.07 (0.23%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSA hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.34 bis zu einem Hoch von 30.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.34 30.85
Jahresspanne
29.02 48.64
Vorheriger Schlusskurs
30.70
Eröffnung
30.73
Bid
30.63
Ask
30.93
Tief
30.34
Hoch
30.85
Volumen
1.966 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-4.19%
6-Monatsänderung
-22.46%
Jahresänderung
-36.71%
