NSA
NSA: National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest
30.63 USD 0.07 (0.23%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSA hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.34 bis zu einem Hoch von 30.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NSA News
Tagesspanne
30.34 30.85
Jahresspanne
29.02 48.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.70
- Eröffnung
- 30.73
- Bid
- 30.63
- Ask
- 30.93
- Tief
- 30.34
- Hoch
- 30.85
- Volumen
- 1.966 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -4.19%
- 6-Monatsänderung
- -22.46%
- Jahresänderung
- -36.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K