NSA: National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest
29.89 USD 0.74 (2.42%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NSA 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.88이고 고가는 30.69이었습니다.
National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
29.88 30.69
년간 변동
29.02 48.64
이전 종가
- 30.63
시가
- 30.50
Bid
- 29.89
Ask
- 30.19
저가
- 29.88
고가
- 30.69
볼륨
- 1.730 K
일일 변동
- -2.42%
월 변동
- -6.51%
6개월 변동
- -24.33%
년간 변동율
- -38.24%
19 9월, 금요일
17:00
USD
활동
- 418
예측값
훑어보기
- 416
17:00
USD
활동
- 542
예측값
훑어보기
- 539
19:30
USD
활동
- 266.4 K
예측값
훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
활동
- 98.7 K
예측값
훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
활동
- -225.1 K
예측값
훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
활동
- 17.8 K
예측값
훑어보기
- 25.5 K