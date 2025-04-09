Валюты / NSA
NSA: National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest
30.81 USD 0.14 (0.45%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSA за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.71, а максимальная — 31.07.
Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
30.71 31.07
Годовой диапазон
29.02 48.64
- Предыдущее закрытие
- 30.95
- Open
- 30.85
- Bid
- 30.81
- Ask
- 31.11
- Low
- 30.71
- High
- 31.07
- Объем
- 1.475 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- -22.00%
- Годовое изменение
- -36.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.