Dövizler / NPWR
NPWR: NET Power Inc Class A
2.44 USD 0.20 (7.58%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NPWR fiyatı bugün -7.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.41 ve Yüksek fiyatı olarak 2.70 aralığında işlem gördü.
NET Power Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NPWR haberleri
- NET Power Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPWR)
- NET Power Inc. (NPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NET Power Q2 2025 slides: Gas turbine integration drives 33% cost reduction
- NET Power: Unlocking Value After The Hype Fades (NYSE:NPWR)
- SK Inc. sells $6.5m in Net Power (NPWR) shares
- Net Power director Eunkyung Sung resigns from board effective immediately
- Kuehn Law Encourages Investors of NET Power Inc. to Contact Law Firm
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - TipRanks.com
- NPWR stock touches 52-week low at $1.55 amid market challenges
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In Q2 - NET Power (NYSE:NPWR), Kforce (NYSE:KFRC)
- Trump Tariffs Roil Semiconductor Stocks, Test Loeb's Portfolio - Bloom Energy (NYSE:BE), Carpenter Tech (NYSE:CRS)
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), NET Power (NYSE:NPWR)
- Delta Air Lines Lowers Q1 Outlook, Joins Asana, Redwire And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Günlük aralık
2.41 2.70
Yıllık aralık
1.48 14.28
- Önceki kapanış
- 2.64
- Açılış
- 2.69
- Satış
- 2.44
- Alış
- 2.74
- Düşük
- 2.41
- Yüksek
- 2.70
- Hacim
- 1.282 K
- Günlük değişim
- -7.58%
- Aylık değişim
- -2.01%
- 6 aylık değişim
- -7.92%
- Yıllık değişim
- -64.79%
21 Eylül, Pazar