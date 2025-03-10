통화 / NPWR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NPWR: NET Power Inc Class A
2.44 USD 0.20 (7.58%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NPWR 환율이 오늘 -7.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.41이고 고가는 2.70이었습니다.
NET Power Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPWR News
- NET Power Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPWR)
- NET Power Inc. (NPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NET Power Q2 2025 slides: Gas turbine integration drives 33% cost reduction
- NET Power: Unlocking Value After The Hype Fades (NYSE:NPWR)
- SK Inc. sells $6.5m in Net Power (NPWR) shares
- Net Power director Eunkyung Sung resigns from board effective immediately
- Kuehn Law Encourages Investors of NET Power Inc. to Contact Law Firm
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - TipRanks.com
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR stock touches 52-week low at $1.55 amid market challenges
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In Q2 - NET Power (NYSE:NPWR), Kforce (NYSE:KFRC)
- Trump Tariffs Roil Semiconductor Stocks, Test Loeb's Portfolio - Bloom Energy (NYSE:BE), Carpenter Tech (NYSE:CRS)
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), NET Power (NYSE:NPWR)
- Delta Air Lines Lowers Q1 Outlook, Joins Asana, Redwire And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
일일 변동 비율
2.41 2.70
년간 변동
1.48 14.28
- 이전 종가
- 2.64
- 시가
- 2.69
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- 저가
- 2.41
- 고가
- 2.70
- 볼륨
- 1.282 K
- 일일 변동
- -7.58%
- 월 변동
- -2.01%
- 6개월 변동
- -7.92%
- 년간 변동율
- -64.79%
20 9월, 토요일