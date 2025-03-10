Валюты / NPWR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NPWR: NET Power Inc Class A
2.19 USD 0.06 (2.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NPWR за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.07, а максимальная — 2.19.
Следите за динамикой NET Power Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NPWR
- NET Power Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPWR)
- NET Power Inc. (NPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NET Power Q2 2025 slides: Gas turbine integration drives 33% cost reduction
- NET Power: Unlocking Value After The Hype Fades (NYSE:NPWR)
- SK Inc. sells $6.5m in Net Power (NPWR) shares
- Net Power director Eunkyung Sung resigns from board effective immediately
- Kuehn Law Encourages Investors of NET Power Inc. to Contact Law Firm
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - TipRanks.com
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR stock touches 52-week low at $1.55 amid market challenges
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In Q2 - NET Power (NYSE:NPWR), Kforce (NYSE:KFRC)
- Trump Tariffs Roil Semiconductor Stocks, Test Loeb's Portfolio - Bloom Energy (NYSE:BE), Carpenter Tech (NYSE:CRS)
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), NET Power (NYSE:NPWR)
- Delta Air Lines Lowers Q1 Outlook, Joins Asana, Redwire And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
2.07 2.19
Годовой диапазон
1.48 14.28
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.07
- High
- 2.19
- Объем
- 753
- Дневное изменение
- 2.82%
- Месячное изменение
- -12.05%
- 6-месячное изменение
- -17.36%
- Годовое изменение
- -68.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.