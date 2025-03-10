货币 / NPWR
NPWR: NET Power Inc Class A
2.25 USD 0.06 (2.74%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NPWR汇率已更改2.74%。当日，交易品种以低点2.16和高点2.32进行交易。
关注NET Power Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NPWR新闻
- NET Power Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPWR)
- NET Power Inc. (NPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NET Power Q2 2025 slides: Gas turbine integration drives 33% cost reduction
- NET Power: Unlocking Value After The Hype Fades (NYSE:NPWR)
- SK Inc. sells $6.5m in Net Power (NPWR) shares
- Net Power director Eunkyung Sung resigns from board effective immediately
- Kuehn Law Encourages Investors of NET Power Inc. to Contact Law Firm
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NPWR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - TipRanks.com
- NPWR stock touches 52-week low at $1.55 amid market challenges
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In Q2 - NET Power (NYSE:NPWR), Kforce (NYSE:KFRC)
- Trump Tariffs Roil Semiconductor Stocks, Test Loeb's Portfolio - Bloom Energy (NYSE:BE), Carpenter Tech (NYSE:CRS)
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), NET Power (NYSE:NPWR)
- Delta Air Lines Lowers Q1 Outlook, Joins Asana, Redwire And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
2.16 2.32
年范围
1.48 14.28
- 前一天收盘价
- 2.19
- 开盘价
- 2.18
- 卖价
- 2.25
- 买价
- 2.55
- 最低价
- 2.16
- 最高价
- 2.32
- 交易量
- 633
- 日变化
- 2.74%
- 月变化
- -9.64%
- 6个月变化
- -15.09%
- 年变化
- -67.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值