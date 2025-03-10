通貨 / NPWR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NPWR: NET Power Inc Class A
2.64 USD 0.38 (16.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NPWRの今日の為替レートは、16.81%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.71の高値で取引されました。
NET Power Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPWR News
- NET Power Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NPWR)
- NET Power Inc. (NPWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NET Power Q2 2025 slides: Gas turbine integration drives 33% cost reduction
- NET Power: Unlocking Value After The Hype Fades (NYSE:NPWR)
- SK Inc. sells $6.5m in Net Power (NPWR) shares
- Net Power director Eunkyung Sung resigns from board effective immediately
- Kuehn Law Encourages Investors of NET Power Inc. to Contact Law Firm
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - TipRanks.com
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- NPWR stock touches 52-week low at $1.55 amid market challenges
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT BY FORMER LOUISIANA ATTORNEY GENERAL: KAHN SWICK & FOTI, LLC REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against
- NET POWER SHAREHOLDER ALERT: CLAIMSFILER REMINDS INVESTORS WITH LOSSES IN EXCESS OF $100,000 of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Lawsuit Against NET Power Inc. - NPWR
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In Q2 - NET Power (NYSE:NPWR), Kforce (NYSE:KFRC)
- Trump Tariffs Roil Semiconductor Stocks, Test Loeb's Portfolio - Bloom Energy (NYSE:BE), Carpenter Tech (NYSE:CRS)
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), NET Power (NYSE:NPWR)
- Delta Air Lines Lowers Q1 Outlook, Joins Asana, Redwire And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
1日のレンジ
2.28 2.71
1年のレンジ
1.48 14.28
- 以前の終値
- 2.26
- 始値
- 2.29
- 買値
- 2.64
- 買値
- 2.94
- 安値
- 2.28
- 高値
- 2.71
- 出来高
- 1.528 K
- 1日の変化
- 16.81%
- 1ヶ月の変化
- 6.02%
- 6ヶ月の変化
- -0.38%
- 1年の変化
- -61.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K