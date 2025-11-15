NP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi 24.7070 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.1150 - 25.1000 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.9000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 248 değerine ulaştı. NP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi şu anda 24.7070 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.81% ve USD değerlerini izler. NP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NP hisse senedi nasıl alınır? Neptune Insurance Holdings Inc. hisselerini şu anki 24.7070 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.7070 ve Ask 24.7100 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 248 ve günlük değişim oranı -0.21% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NP fiyat hareketlerini takip edin.

NP hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.3000 - 33.2300 ve mevcut fiyatı 24.7070 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.7070 veya Ask 24.7100 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.12% ve 6 aylık değişim oranı 9.81% değerlerini karşılaştırır. NP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi yıllık olarak 33.2300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.3000 - 33.2300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.9000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Neptune Insurance Holdings Inc. performansını takip edin.

Neptune Insurance Holdings Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.3000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.7070 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.3000 - 33.2300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NP fiyat hareketlerini izleyin.