NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
A taxa do NP para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.1150 e o mais alto foi 25.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas Neptune Insurance Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NP hoje?
Hoje Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) está avaliado em 24.7070. O instrumento é negociado dentro de 24.1150 - 25.1000, o fechamento de ontem foi 24.9000, e o volume de negociação atingiu 248. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NP em tempo real.
As ações de Neptune Insurance Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Neptune Insurance Holdings Inc. está avaliado em 24.7070. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.81% e USD. Monitore os movimentos de NP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NP?
Você pode comprar ações de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) pelo preço atual 24.7070. Ordens geralmente são executadas perto de 24.7070 ou 24.7100, enquanto 248 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NP?
Investir em Neptune Insurance Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 22.3000 - 33.2300 e o preço atual 24.7070. Muitos comparam -4.12% e 9.81% antes de enviar ordens em 24.7070 ou 24.7100. Estude as mudanças diárias de preço de NP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Neptune Insurance Holdings Inc.?
O maior preço de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) no último ano foi 33.2300. As ações oscilaram bastante dentro de 22.3000 - 33.2300, e a comparação com 24.9000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Neptune Insurance Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Neptune Insurance Holdings Inc.?
O menor preço de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) no ano foi 22.3000. A comparação com o preço atual 24.7070 e 22.3000 - 33.2300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NP?
No passado Neptune Insurance Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.9000 e 9.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.9000
- Open
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Low
- 24.1150
- High
- 25.1000
- Volume
- 248
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- -4.12%
- Mudança de 6 meses
- 9.81%
- Mudança anual
- 9.81%