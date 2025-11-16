- Übersicht
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
Der Wechselkurs von NP hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.1150 bis zu einem Hoch von 25.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neptune Insurance Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NP heute?
Die Aktie von Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) notiert heute bei 24.7070. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.1150 - 25.1000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.9000 und das Handelsvolumen erreichte 248. Das Live-Chart von NP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NP Dividenden?
Neptune Insurance Holdings Inc. wird derzeit mit 24.7070 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NP zu verfolgen.
Wie kaufe ich NP-Aktien?
Sie können Aktien von Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) zum aktuellen Kurs von 24.7070 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.7070 oder 24.7100 platziert, während 248 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NP-Aktien?
Bei einer Investition in Neptune Insurance Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 22.3000 - 33.2300 und der aktuelle Kurs 24.7070 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.12% und 9.81%, bevor sie Orders zu 24.7070 oder 24.7100 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Neptune Insurance Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) im vergangenen Jahr lag bei 33.2300. Innerhalb von 22.3000 - 33.2300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.9000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Neptune Insurance Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Neptune Insurance Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) im Laufe des Jahres betrug 22.3000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.7070 und der Spanne 22.3000 - 33.2300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NP statt?
Neptune Insurance Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.9000 und 9.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9000
- Eröffnung
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Tief
- 24.1150
- Hoch
- 25.1000
- Volumen
- 248
- Tagesänderung
- -0.78%
- Monatsänderung
- -4.12%
- 6-Monatsänderung
- 9.81%
- Jahresänderung
- 9.81%