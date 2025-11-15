- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
Il tasso di cambio NP ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.1150 e ad un massimo di 25.1000.
Segui le dinamiche di Neptune Insurance Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NP oggi?
Oggi le azioni Neptune Insurance Holdings Inc. sono prezzate a 24.7070. Viene scambiato all'interno di 24.1150 - 25.1000, la chiusura di ieri è stata 24.9000 e il volume degli scambi ha raggiunto 248. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Neptune Insurance Holdings Inc. pagano dividendi?
Neptune Insurance Holdings Inc. è attualmente valutato a 24.7070. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NP.
Come acquistare azioni NP?
Puoi acquistare azioni Neptune Insurance Holdings Inc. al prezzo attuale di 24.7070. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.7070 o 24.7100, mentre 248 e -0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NP?
Investire in Neptune Insurance Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.3000 - 33.2300 e il prezzo attuale 24.7070. Molti confrontano -4.12% e 9.81% prima di effettuare ordini su 24.7070 o 24.7100. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Neptune Insurance Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di Neptune Insurance Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 33.2300. All'interno di 22.3000 - 33.2300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.9000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Neptune Insurance Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Neptune Insurance Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) nel corso dell'anno è stato 22.3000. Confrontandolo con gli attuali 24.7070 e 22.3000 - 33.2300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NP?
Neptune Insurance Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.9000 e 9.81%.
- Chiusura Precedente
- 24.9000
- Apertura
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Minimo
- 24.1150
- Massimo
- 25.1000
- Volume
- 248
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -4.12%
- Variazione Semestrale
- 9.81%
- Variazione Annuale
- 9.81%