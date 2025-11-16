- 概要
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
NPの今日の為替レートは、-0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり24.1150の安値と25.1000の高値で取引されました。
Neptune Insurance Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NP株の現在の価格は？
Neptune Insurance Holdings Inc.の株価は本日24.7070です。24.1150 - 25.1000内で取引され、前日の終値は24.9000、取引量は248に達しました。NPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Neptune Insurance Holdings Inc.の株は配当を出しますか？
Neptune Insurance Holdings Inc.の現在の価格は24.7070です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.81%やUSDにも注目します。NPの動きはライブチャートで確認できます。
NP株を買う方法は？
Neptune Insurance Holdings Inc.の株は現在24.7070で購入可能です。注文は通常24.7070または24.7100付近で行われ、248や-0.21%が市場の動きを示します。NPの最新情報はライブチャートで確認できます。
NP株に投資する方法は？
Neptune Insurance Holdings Inc.への投資では、年間の値幅22.3000 - 33.2300と現在の24.7070を考慮します。注文は多くの場合24.7070や24.7100で行われる前に、-4.12%や9.81%と比較されます。NPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Neptune Insurance Holdings Inc.の株の最高値は？
Neptune Insurance Holdings Inc.の過去1年の最高値は33.2300でした。22.3000 - 33.2300内で株価は大きく変動し、24.9000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Neptune Insurance Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Neptune Insurance Holdings Inc.の株の最低値は？
Neptune Insurance Holdings Inc.(NP)の年間最安値は22.3000でした。現在の24.7070や22.3000 - 33.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NPの動きはライブチャートで確認できます。
NPの株式分割はいつ行われましたか？
Neptune Insurance Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.9000、9.81%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.9000
- 始値
- 24.7600
- 買値
- 24.7070
- 買値
- 24.7100
- 安値
- 24.1150
- 高値
- 25.1000
- 出来高
- 248
- 1日の変化
- -0.78%
- 1ヶ月の変化
- -4.12%
- 6ヶ月の変化
- 9.81%
- 1年の変化
- 9.81%