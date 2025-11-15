- Panorámica
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
El tipo de cambio de NP de hoy ha cambiado un -0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.1150, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Neptune Insurance Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NP hoy?
Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) se evalúa hoy en 24.7070. El instrumento se negocia dentro de 24.1150 - 25.1000; el cierre de ayer ha sido 24.9000 y el volumen comercial ha alcanzado 248. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Neptune Insurance Holdings Inc.?
Neptune Insurance Holdings Inc. se evalúa actualmente en 24.7070. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.81% y USD. Monitoree los movimientos de NP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NP?
Puede comprar acciones de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) al precio actual de 24.7070. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.7070 o 24.7100, mientras que 248 y -0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NP?
Invertir en Neptune Insurance Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 22.3000 - 33.2300 y el precio actual 24.7070. Muchos comparan -4.12% y 9.81% antes de colocar órdenes en 24.7070 o 24.7100. Estudie los cambios diarios de precios de NP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Neptune Insurance Holdings Inc.?
El precio más alto de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) en el último año ha sido 33.2300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.3000 - 33.2300, una comparación con 24.9000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Neptune Insurance Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Neptune Insurance Holdings Inc.?
El precio más bajo de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) para el año ha sido 22.3000. La comparación con los actuales 24.7070 y 22.3000 - 33.2300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NP?
En el pasado, Neptune Insurance Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.9000 y 9.81% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.9000
- Open
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Low
- 24.1150
- High
- 25.1000
- Volumen
- 248
- Cambio diario
- -0.78%
- Cambio mensual
- -4.12%
- Cambio a 6 meses
- 9.81%
- Cambio anual
- 9.81%