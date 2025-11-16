- Aperçu
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
Le taux de change de NP a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.1150 et à un maximum de 25.1000.
Suivez la dynamique Neptune Insurance Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NP aujourd'hui ?
L'action Neptune Insurance Holdings Inc. est cotée à 24.7070 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.1150 - 25.1000, a clôturé hier à 24.9000 et son volume d'échange a atteint 248. Le graphique en temps réel du cours de NP présente ces mises à jour.
L'action Neptune Insurance Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Neptune Insurance Holdings Inc. est actuellement valorisé à 24.7070. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NP.
Comment acheter des actions NP ?
Vous pouvez acheter des actions Neptune Insurance Holdings Inc. au cours actuel de 24.7070. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.7070 ou de 24.7100, le 248 et le -0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NP ?
Investir dans Neptune Insurance Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.3000 - 33.2300 et le prix actuel 24.7070. Beaucoup comparent -4.12% et 9.81% avant de passer des ordres à 24.7070 ou 24.7100. Consultez le graphique du cours de NP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Neptune Insurance Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Neptune Insurance Holdings Inc. l'année dernière était 33.2300. Au cours de 22.3000 - 33.2300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.9000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Neptune Insurance Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Neptune Insurance Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) sur l'année a été 22.3000. Sa comparaison avec 24.7070 et 22.3000 - 33.2300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NP a-t-elle été divisée ?
Neptune Insurance Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.9000 et 9.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.9000
- Ouverture
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Plus Bas
- 24.1150
- Plus Haut
- 25.1000
- Volume
- 248
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- -4.12%
- Changement à 6 Mois
- 9.81%
- Changement Annuel
- 9.81%