- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
Курс NP за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.1150, а максимальная — 25.1000.
Следите за динамикой Neptune Insurance Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NP сегодня?
Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) сегодня оценивается на уровне 24.7070. Инструмент торгуется в пределах 24.1150 - 25.1000, вчерашнее закрытие составило 24.9000, а торговый объем достиг 248. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neptune Insurance Holdings Inc.?
Neptune Insurance Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 24.7070. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.81% и USD. Отслеживайте движения NP на графике в реальном времени.
Как купить акции NP?
Вы можете купить акции Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) по текущей цене 24.7070. Ордера обычно размещаются около 24.7070 или 24.7100, тогда как 248 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NP?
Инвестирование в Neptune Insurance Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 22.3000 - 33.2300 и текущей цены 24.7070. Многие сравнивают -4.12% и 9.81% перед размещением ордеров на 24.7070 или 24.7100. Изучайте ежедневные изменения цены NP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neptune Insurance Holdings Inc.?
Самая высокая цена Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) за последний год составила 33.2300. Акции заметно колебались в пределах 22.3000 - 33.2300, сравнение с 24.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neptune Insurance Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neptune Insurance Holdings Inc.?
Самая низкая цена Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) за год составила 22.3000. Сравнение с текущими 24.7070 и 22.3000 - 33.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NP?
В прошлом Neptune Insurance Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9000 и 9.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.9000
- Open
- 24.7600
- Bid
- 24.7070
- Ask
- 24.7100
- Low
- 24.1150
- High
- 25.1000
- Объем
- 248
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -4.12%
- 6-месячное изменение
- 9.81%
- Годовое изменение
- 9.81%