NP: Neptune Insurance Holdings Inc.

24.7070 USD 0.1930 (0.78%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NP за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.1150, а максимальная — 25.1000.

Следите за динамикой Neptune Insurance Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NP сегодня?

Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) сегодня оценивается на уровне 24.7070. Инструмент торгуется в пределах 24.1150 - 25.1000, вчерашнее закрытие составило 24.9000, а торговый объем достиг 248. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neptune Insurance Holdings Inc.?

Neptune Insurance Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 24.7070. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.81% и USD. Отслеживайте движения NP на графике в реальном времени.

Как купить акции NP?

Вы можете купить акции Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) по текущей цене 24.7070. Ордера обычно размещаются около 24.7070 или 24.7100, тогда как 248 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NP?

Инвестирование в Neptune Insurance Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 22.3000 - 33.2300 и текущей цены 24.7070. Многие сравнивают -4.12% и 9.81% перед размещением ордеров на 24.7070 или 24.7100. Изучайте ежедневные изменения цены NP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Neptune Insurance Holdings Inc.?

Самая высокая цена Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) за последний год составила 33.2300. Акции заметно колебались в пределах 22.3000 - 33.2300, сравнение с 24.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neptune Insurance Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Neptune Insurance Holdings Inc.?

Самая низкая цена Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) за год составила 22.3000. Сравнение с текущими 24.7070 и 22.3000 - 33.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NP?

В прошлом Neptune Insurance Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9000 и 9.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.1150 25.1000
Годовой диапазон
22.3000 33.2300
Предыдущее закрытие
24.9000
Open
24.7600
Bid
24.7070
Ask
24.7100
Low
24.1150
High
25.1000
Объем
248
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
-4.12%
6-месячное изменение
9.81%
Годовое изменение
9.81%
16 ноября, воскресенье