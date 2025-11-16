NP: Neptune Insurance Holdings Inc.
今日NP汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点24.1150和高点25.1000进行交易。
关注Neptune Insurance Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NP股票今天的价格是多少？
Neptune Insurance Holdings Inc.股票今天的定价为24.7070。它在24.1150 - 25.1000范围内交易，昨天的收盘价为24.9000，交易量达到248。NP的实时价格图表显示了这些更新。
Neptune Insurance Holdings Inc.股票是否支付股息？
Neptune Insurance Holdings Inc.目前的价值为24.7070。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.81%和USD。实时查看图表以跟踪NP走势。
如何购买NP股票？
您可以以24.7070的当前价格购买Neptune Insurance Holdings Inc.股票。订单通常设置在24.7070或24.7100附近，而248和-0.21%显示市场活动。立即关注NP的实时图表更新。
如何投资NP股票？
投资Neptune Insurance Holdings Inc.需要考虑年度范围22.3000 - 33.2300和当前价格24.7070。许多人在以24.7070或24.7100下订单之前，会比较-4.12%和。实时查看NP价格图表，了解每日变化。
Neptune Insurance Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neptune Insurance Holdings Inc.的最高价格是33.2300。在22.3000 - 33.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neptune Insurance Holdings Inc.的绩效。
Neptune Insurance Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
Neptune Insurance Holdings Inc.（NP）的最低价格为22.3000。将其与当前的24.7070和22.3000 - 33.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NP股票是什么时候拆分的？
Neptune Insurance Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.9000和9.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.9000
- 开盘价
- 24.7600
- 卖价
- 24.7070
- 买价
- 24.7100
- 最低价
- 24.1150
- 最高价
- 25.1000
- 交易量
- 248
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- -4.12%
- 6个月变化
- 9.81%
- 年变化
- 9.81%