Dövizler / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.37 USD 0.08 (5.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NOTV fiyatı bugün -5.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.34 ve Yüksek fiyatı olarak 1.56 aralığında işlem gördü.
Inotiv Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NOTV haberleri
- Inotiv H.C. Wainwright’ta: Stratejik Büyüme ve Gelecek Hedefleri
- Inotiv at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Future Goals
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Esperion Therapeutics (ESPR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Nvidia-Backed Recursion, Ginkgo Bioworks Rally Following FDA's Decision To End Animal Testing - Absci (NASDAQ:ABSI), Charles River (NYSE:CRL)
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.34 1.56
Yıllık aralık
1.15 6.47
- Önceki kapanış
- 1.45
- Açılış
- 1.46
- Satış
- 1.37
- Alış
- 1.67
- Düşük
- 1.34
- Yüksek
- 1.56
- Hacim
- 838
- Günlük değişim
- -5.52%
- Aylık değişim
- -18.93%
- 6 aylık değişim
- -40.95%
- Yıllık değişim
- -18.93%
21 Eylül, Pazar