NOTV: Inotiv Inc
1.35 USD 0.02 (1.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOTV за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.26, а максимальная — 1.38.
Следите за динамикой Inotiv Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOTV
- Inotiv на конференции H.C. Wainwright: стратегический рост и будущие цели
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Esperion Therapeutics (ESPR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Nvidia-Backed Recursion, Ginkgo Bioworks Rally Following FDA's Decision To End Animal Testing - Absci (NASDAQ:ABSI), Charles River (NYSE:CRL)
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.26 1.38
Годовой диапазон
1.15 6.47
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.26
- High
- 1.38
- Объем
- 1.276 K
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -20.12%
- 6-месячное изменение
- -41.81%
- Годовое изменение
- -20.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.