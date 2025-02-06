货币 / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.33 USD 0.02 (1.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NOTV汇率已更改-1.48%。当日，交易品种以低点1.27和高点1.38进行交易。
关注Inotiv Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NOTV新闻
- Inotiv公司在H.C. Wainwright大会上展示战略增长和未来目标
- Inotiv at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Future Goals
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
1.27 1.38
年范围
1.15 6.47
- 前一天收盘价
- 1.35
- 开盘价
- 1.34
- 卖价
- 1.33
- 买价
- 1.63
- 最低价
- 1.27
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 1.513 K
- 日变化
- -1.48%
- 月变化
- -21.30%
- 6个月变化
- -42.67%
- 年变化
- -21.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值