NOTV: Inotiv Inc

1.39 USD 0.06 (4.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOTV hat sich für heute um -4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inotiv Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOTV News

Tagesspanne
1.38 1.56
Jahresspanne
1.15 6.47
Vorheriger Schlusskurs
1.45
Eröffnung
1.46
Bid
1.39
Ask
1.69
Tief
1.38
Hoch
1.56
Volumen
628
Tagesänderung
-4.14%
Monatsänderung
-17.75%
6-Monatsänderung
-40.09%
Jahresänderung
-17.75%
