NOTV: Inotiv Inc
1.39 USD 0.06 (4.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOTV hat sich für heute um -4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inotiv Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.38 1.56
Jahresspanne
1.15 6.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.45
- Eröffnung
- 1.46
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 628
- Tagesänderung
- -4.14%
- Monatsänderung
- -17.75%
- 6-Monatsänderung
- -40.09%
- Jahresänderung
- -17.75%
