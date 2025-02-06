Valute / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.37 USD 0.08 (5.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NOTV ha avuto una variazione del -5.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.56.
Segui le dinamiche di Inotiv Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.34 1.56
Intervallo Annuale
1.15 6.47
- Chiusura Precedente
- 1.45
- Apertura
- 1.46
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Minimo
- 1.34
- Massimo
- 1.56
- Volume
- 838
- Variazione giornaliera
- -5.52%
- Variazione Mensile
- -18.93%
- Variazione Semestrale
- -40.95%
- Variazione Annuale
- -18.93%
21 settembre, domenica