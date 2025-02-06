Moedas / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.46 USD 0.13 (9.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NOTV para hoje mudou para 9.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.31 e o mais alto foi 1.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Inotiv Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.31 1.48
Faixa anual
1.15 6.47
- Fechamento anterior
- 1.33
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.31
- High
- 1.48
- Volume
- 1.200 K
- Mudança diária
- 9.77%
- Mudança mensal
- -13.61%
- Mudança de 6 meses
- -37.07%
- Mudança anual
- -13.61%
