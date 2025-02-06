通貨 / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.45 USD 0.12 (9.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NOTVの今日の為替レートは、9.02%変化しました。日中、通貨は1あたり1.31の安値と1.48の高値で取引されました。
Inotiv Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NOTV News
- イノティブ、H.C.ワインライト会議で戦略的成長と将来目標を発表
- Inotiv at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Future Goals
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Esperion Therapeutics (ESPR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Nvidia-Backed Recursion, Ginkgo Bioworks Rally Following FDA's Decision To End Animal Testing - Absci (NASDAQ:ABSI), Charles River (NYSE:CRL)
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.31 1.48
1年のレンジ
1.15 6.47
- 以前の終値
- 1.33
- 始値
- 1.35
- 買値
- 1.45
- 買値
- 1.75
- 安値
- 1.31
- 高値
- 1.48
- 出来高
- 1.321 K
- 1日の変化
- 9.02%
- 1ヶ月の変化
- -14.20%
- 6ヶ月の変化
- -37.50%
- 1年の変化
- -14.20%
