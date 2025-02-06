통화 / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.37 USD 0.08 (5.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NOTV 환율이 오늘 -5.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.34이고 고가는 1.56이었습니다.
Inotiv Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Inotiv, H.C. Wainwright 컨퍼런스 참가: 전략적 성장과 미래 목표
- Inotiv at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Future Goals
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.34 1.56
년간 변동
1.15 6.47
- 이전 종가
- 1.45
- 시가
- 1.46
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- 저가
- 1.34
- 고가
- 1.56
- 볼륨
- 838
- 일일 변동
- -5.52%
- 월 변동
- -18.93%
- 6개월 변동
- -40.95%
- 년간 변동율
- -18.93%
20 9월, 토요일