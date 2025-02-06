Divisas / NOTV
NOTV: Inotiv Inc
1.33 USD 0.02 (1.48%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NOTV de hoy ha cambiado un -1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.27, mientras que el máximo ha alcanzado 1.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inotiv Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NOTV News
- Inotiv en H.C. Wainwright: Crecimiento estratégico y objetivos futuros
- Inotiv at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Future Goals
- Inotiv earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Inotiv, Inc. (NOTV) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Inotiv at Jefferies Global Healthcare: Strategic Growth and Stability
- sec concludes investigation into inotiv, no enforcement action planned
- Jefferies raises Inotiv stock price target on revenue growth outlook
- Inotiv, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Inotiv, Inc. (NOTV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.27 1.38
Rango anual
1.15 6.47
