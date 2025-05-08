FiyatlarBölümler
NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

48.25 USD 0.95 (1.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NMM fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.22 ve Yüksek fiyatı olarak 49.25 aralığında işlem gördü.

Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NMM haberleri

Günlük aralık
48.22 49.25
Yıllık aralık
28.38 65.48
Önceki kapanış
49.20
Açılış
49.25
Satış
48.25
Alış
48.55
Düşük
48.22
Yüksek
49.25
Hacim
137
Günlük değişim
-1.93%
Aylık değişim
3.25%
6 aylık değişim
23.53%
Yıllık değişim
-22.18%
21 Eylül, Pazar