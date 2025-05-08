Dövizler / NMM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.25 USD 0.95 (1.93%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NMM fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.22 ve Yüksek fiyatı olarak 49.25 aralığında işlem gördü.
Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMM haberleri
- Investors Heavily Search Navios Maritime Partners LP (NMM): Here is What You Need to Know
- Why Navios Maritime Partners LP (NMM) Dipped More Than Broader Market Today
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Here is What to Know Beyond Why Navios Maritime Partners LP (NMM) is a Trending Stock
- Is Trending Stock Navios Maritime Partners LP (NMM) a Buy Now?
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NMM)
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units (NMM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Company News for Aug 22, 2025
- Navios NMM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Navios Maritime Partners Q2 Revenue Up
- Navios Maritime Partners shares rise 5% as revenue beats expectations
- Navios Maritime Unit earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Walmart, Palo Alto, And Powell At Jackson Hole
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
Günlük aralık
48.22 49.25
Yıllık aralık
28.38 65.48
- Önceki kapanış
- 49.20
- Açılış
- 49.25
- Satış
- 48.25
- Alış
- 48.55
- Düşük
- 48.22
- Yüksek
- 49.25
- Hacim
- 137
- Günlük değişim
- -1.93%
- Aylık değişim
- 3.25%
- 6 aylık değişim
- 23.53%
- Yıllık değişim
- -22.18%
21 Eylül, Pazar