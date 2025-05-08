通貨 / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
49.20 USD 0.69 (1.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMMの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり48.31の安値と49.38の高値で取引されました。
Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
48.31 49.38
1年のレンジ
28.38 65.48
- 以前の終値
- 48.51
- 始値
- 48.94
- 買値
- 49.20
- 買値
- 49.50
- 安値
- 48.31
- 高値
- 49.38
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 5.29%
- 6ヶ月の変化
- 25.96%
- 1年の変化
- -20.65%
