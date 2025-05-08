クォートセクション
通貨 / NMM
株に戻る

NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

49.20 USD 0.69 (1.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NMMの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり48.31の安値と49.38の高値で取引されました。

Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMM News

1日のレンジ
48.31 49.38
1年のレンジ
28.38 65.48
以前の終値
48.51
始値
48.94
買値
49.20
買値
49.50
安値
48.31
高値
49.38
出来高
131
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
5.29%
6ヶ月の変化
25.96%
1年の変化
-20.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K