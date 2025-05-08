Валюты / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.28 USD 0.86 (1.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMM за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.26, а максимальная — 49.28.
Следите за динамикой Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
48.26 49.28
Годовой диапазон
28.38 65.48
- Предыдущее закрытие
- 49.14
- Open
- 49.28
- Bid
- 48.28
- Ask
- 48.58
- Low
- 48.26
- High
- 49.28
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 23.60%
- Годовое изменение
- -22.13%
