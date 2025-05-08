КотировкиРазделы
Валюты / NMM
Назад в Рынок акций США

NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

48.28 USD 0.86 (1.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NMM за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.26, а максимальная — 49.28.

Следите за динамикой Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NMM

Дневной диапазон
48.26 49.28
Годовой диапазон
28.38 65.48
Предыдущее закрытие
49.14
Open
49.28
Bid
48.28
Ask
48.58
Low
48.26
High
49.28
Объем
96
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
3.32%
6-месячное изменение
23.60%
Годовое изменение
-22.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.