NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.51 USD 0.23 (0.48%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NMM de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.00, mientras que el máximo ha alcanzado 48.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
48.00 48.92
Rango anual
28.38 65.48
- Cierres anteriores
- 48.28
- Open
- 48.12
- Bid
- 48.51
- Ask
- 48.81
- Low
- 48.00
- High
- 48.92
- Volumen
- 117
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 3.81%
- Cambio a 6 meses
- 24.19%
- Cambio anual
- -21.76%
