QuotazioniSezioni
Valute / NMM
Tornare a Azioni

NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

48.25 USD 0.95 (1.93%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NMM ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.22 e ad un massimo di 49.25.

Segui le dinamiche di Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMM News

Intervallo Giornaliero
48.22 49.25
Intervallo Annuale
28.38 65.48
Chiusura Precedente
49.20
Apertura
49.25
Bid
48.25
Ask
48.55
Minimo
48.22
Massimo
49.25
Volume
137
Variazione giornaliera
-1.93%
Variazione Mensile
3.25%
Variazione Semestrale
23.53%
Variazione Annuale
-22.18%
20 settembre, sabato