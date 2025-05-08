Valute / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.25 USD 0.95 (1.93%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NMM ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.22 e ad un massimo di 49.25.
Segui le dinamiche di Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NMM News
Intervallo Giornaliero
48.22 49.25
Intervallo Annuale
28.38 65.48
- Chiusura Precedente
- 49.20
- Apertura
- 49.25
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Minimo
- 48.22
- Massimo
- 49.25
- Volume
- 137
- Variazione giornaliera
- -1.93%
- Variazione Mensile
- 3.25%
- Variazione Semestrale
- 23.53%
- Variazione Annuale
- -22.18%
20 settembre, sabato