NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

48.25 USD 0.95 (1.93%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NMM a changé de -1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.22 et à un maximum de 49.25.

Suivez la dynamique Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
48.22 49.25
Range Annuel
28.38 65.48
Clôture Précédente
49.20
Ouverture
49.25
Bid
48.25
Ask
48.55
Plus Bas
48.22
Plus Haut
49.25
Volume
137
Changement quotidien
-1.93%
Changement Mensuel
3.25%
Changement à 6 Mois
23.53%
Changement Annuel
-22.18%
20 septembre, samedi