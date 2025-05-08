Devises / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.25 USD 0.95 (1.93%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NMM a changé de -1.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.22 et à un maximum de 49.25.
Suivez la dynamique Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NMM Nouvelles
Range quotidien
48.22 49.25
Range Annuel
28.38 65.48
- Clôture Précédente
- 49.20
- Ouverture
- 49.25
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Plus Bas
- 48.22
- Plus Haut
- 49.25
- Volume
- 137
- Changement quotidien
- -1.93%
- Changement Mensuel
- 3.25%
- Changement à 6 Mois
- 23.53%
- Changement Annuel
- -22.18%
20 septembre, samedi