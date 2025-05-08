KurseKategorien
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P

48.67 USD 0.53 (1.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NMM hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.22 bis zu einem Hoch von 49.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
48.22 49.25
Jahresspanne
28.38 65.48
Vorheriger Schlusskurs
49.20
Eröffnung
49.25
Bid
48.67
Ask
48.97
Tief
48.22
Hoch
49.25
Volumen
7
Tagesänderung
-1.08%
Monatsänderung
4.15%
6-Monatsänderung
24.60%
Jahresänderung
-21.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K