NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.67 USD 0.53 (1.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMM hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.22 bis zu einem Hoch von 49.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.22 49.25
Jahresspanne
28.38 65.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.20
- Eröffnung
- 49.25
- Bid
- 48.67
- Ask
- 48.97
- Tief
- 48.22
- Hoch
- 49.25
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 4.15%
- 6-Monatsänderung
- 24.60%
- Jahresänderung
- -21.50%
