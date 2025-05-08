Moedas / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.31 USD 0.20 (0.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NMM para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.31 e o mais alto foi 48.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
48.31 48.97
Faixa anual
28.38 65.48
- Fechamento anterior
- 48.51
- Open
- 48.94
- Bid
- 48.31
- Ask
- 48.61
- Low
- 48.31
- High
- 48.97
- Volume
- 34
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 3.38%
- Mudança de 6 meses
- 23.68%
- Mudança anual
- -22.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh