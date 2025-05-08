Currencies / NMM
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.28 USD 0.86 (1.75%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NMM exchange rate has changed by -1.75% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 48.26 and at a high of 49.28.
Follow Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMM News
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Here is What to Know Beyond Why Navios Maritime Partners LP (NMM) is a Trending Stock
- Is Trending Stock Navios Maritime Partners LP (NMM) a Buy Now?
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NMM)
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units (NMM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Company News for Aug 22, 2025
- Navios NMM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Navios Maritime Partners Q2 Revenue Up
- Navios Maritime Partners shares rise 5% as revenue beats expectations
- Navios Maritime Unit earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Walmart, Palo Alto, And Powell At Jackson Hole
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
Daily Range
48.26 49.28
Year Range
28.38 65.48
- Previous Close
- 49.14
- Open
- 49.28
- Bid
- 48.28
- Ask
- 48.58
- Low
- 48.26
- High
- 49.28
- Volume
- 96
- Daily Change
- -1.75%
- Month Change
- 3.32%
- 6 Months Change
- 23.60%
- Year Change
- -22.13%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%