货币 / NMM
NMM: Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P
48.73 USD 0.45 (0.93%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NMM汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点48.00和高点48.84进行交易。
关注Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMM新闻
- Why Navios Maritime Partners LP (NMM) Dipped More Than Broader Market Today
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Here is What to Know Beyond Why Navios Maritime Partners LP (NMM) is a Trending Stock
- Is Trending Stock Navios Maritime Partners LP (NMM) a Buy Now?
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NMM)
- Navios Maritime Partners L.P. Common Units (NMM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Company News for Aug 22, 2025
- Navios NMM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Navios Maritime Partners Q2 Revenue Up
- Navios Maritime Partners shares rise 5% as revenue beats expectations
- Navios Maritime Unit earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Walmart, Palo Alto, And Powell At Jackson Hole
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Navios Maritime Partners LP (NMM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
日范围
48.00 48.84
年范围
28.38 65.48
- 前一天收盘价
- 48.28
- 开盘价
- 48.12
- 卖价
- 48.73
- 买价
- 49.03
- 最低价
- 48.00
- 最高价
- 48.84
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 4.28%
- 6个月变化
- 24.76%
- 年变化
- -21.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值