NMAX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Newsmax Inc. hisse senedi 9.8251 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.6100 - 10.2799 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0200 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 808 değerine ulaştı. NMAX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Newsmax Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Newsmax Inc. hisse senedi şu anda 9.8251 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.49% ve USD değerlerini izler. NMAX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NMAX hisse senedi nasıl alınır? Newsmax Inc. hisselerini şu anki 9.8251 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.8251 ve Ask 9.8281 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 808 ve günlük değişim oranı -2.67% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NMAX fiyat hareketlerini takip edin.

NMAX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Newsmax Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.3100 - 10.9595 ve mevcut fiyatı 9.8251 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.8251 veya Ask 9.8281 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 16.69% ve 6 aylık değişim oranı -9.49% değerlerini karşılaştırır. NMAX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Newsmax Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Newsmax Inc. hisse senedi yıllık olarak 10.9595 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.3100 - 10.9595). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0200 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Newsmax Inc. performansını takip edin.

Newsmax Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Newsmax Inc. (NMAX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.3100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.8251 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.3100 - 10.9595 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NMAX fiyat hareketlerini izleyin.