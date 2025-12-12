- Übersicht
NMAX: Newsmax Inc.
Der Wechselkurs von NMAX hat sich für heute um -1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.6100 bis zu einem Hoch von 10.2799 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newsmax Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NMAX heute?
Die Aktie von Newsmax Inc. (NMAX) notiert heute bei 9.8251. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.6100 - 10.2799 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0200 und das Handelsvolumen erreichte 808. Das Live-Chart von NMAX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NMAX Dividenden?
Newsmax Inc. wird derzeit mit 9.8251 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NMAX zu verfolgen.
Wie kaufe ich NMAX-Aktien?
Sie können Aktien von Newsmax Inc. (NMAX) zum aktuellen Kurs von 9.8251 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.8251 oder 9.8281 platziert, während 808 und -2.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NMAX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NMAX-Aktien?
Bei einer Investition in Newsmax Inc. müssen die jährliche Spanne 7.3100 - 10.9595 und der aktuelle Kurs 9.8251 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.69% und -9.49%, bevor sie Orders zu 9.8251 oder 9.8281 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NMAX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newsmax Inc.?
Der höchste Kurs von Newsmax Inc. (NMAX) im vergangenen Jahr lag bei 10.9595. Innerhalb von 7.3100 - 10.9595 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newsmax Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newsmax Inc.?
Der niedrigste Kurs von Newsmax Inc. (NMAX) im Laufe des Jahres betrug 7.3100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.8251 und der Spanne 7.3100 - 10.9595 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NMAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NMAX statt?
Newsmax Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0200 und -9.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0200
- Eröffnung
- 10.0950
- Bid
- 9.8251
- Ask
- 9.8281
- Tief
- 9.6100
- Hoch
- 10.2799
- Volumen
- 808
- Tagesänderung
- -1.95%
- Monatsänderung
- 16.69%
- 6-Monatsänderung
- -9.49%
- Jahresänderung
- -9.49%
