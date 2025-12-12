KurseKategorien
Währungen / NMAX
Zurück zum Aktien

NMAX: Newsmax Inc.

9.8251 USD 0.1949 (1.95%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von NMAX hat sich für heute um -1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.6100 bis zu einem Hoch von 10.2799 gehandelt.

Verfolgen Sie die Newsmax Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NMAX heute?

Die Aktie von Newsmax Inc. (NMAX) notiert heute bei 9.8251. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.6100 - 10.2799 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0200 und das Handelsvolumen erreichte 808. Das Live-Chart von NMAX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NMAX Dividenden?

Newsmax Inc. wird derzeit mit 9.8251 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NMAX zu verfolgen.

Wie kaufe ich NMAX-Aktien?

Sie können Aktien von Newsmax Inc. (NMAX) zum aktuellen Kurs von 9.8251 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.8251 oder 9.8281 platziert, während 808 und -2.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NMAX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NMAX-Aktien?

Bei einer Investition in Newsmax Inc. müssen die jährliche Spanne 7.3100 - 10.9595 und der aktuelle Kurs 9.8251 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.69% und -9.49%, bevor sie Orders zu 9.8251 oder 9.8281 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NMAX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newsmax Inc.?

Der höchste Kurs von Newsmax Inc. (NMAX) im vergangenen Jahr lag bei 10.9595. Innerhalb von 7.3100 - 10.9595 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newsmax Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newsmax Inc.?

Der niedrigste Kurs von Newsmax Inc. (NMAX) im Laufe des Jahres betrug 7.3100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.8251 und der Spanne 7.3100 - 10.9595 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NMAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NMAX statt?

Newsmax Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0200 und -9.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
9.6100 10.2799
Jahresspanne
7.3100 10.9595
Vorheriger Schlusskurs
10.0200
Eröffnung
10.0950
Bid
9.8251
Ask
9.8281
Tief
9.6100
Hoch
10.2799
Volumen
808
Tagesänderung
-1.95%
Monatsänderung
16.69%
6-Monatsänderung
-9.49%
Jahresänderung
-9.49%
12 Dezember, Freitag
18:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
413
18:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
549
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh