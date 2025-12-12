- 概要
NMAX: ニュースマックス
NMAXの今日の為替レートは、-1.30%変化しました。日中、通貨は1あたり9.6100の安値と10.2799の高値で取引されました。
ニュースマックスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NMAX株の現在の価格は？
ニュースマックスの株価は本日9.8900です。9.6100 - 10.2799内で取引され、前日の終値は10.0200、取引量は910に達しました。NMAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ニュースマックスの株は配当を出しますか？
ニュースマックスの現在の価格は9.8900です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.89%やUSDにも注目します。NMAXの動きはライブチャートで確認できます。
NMAX株を買う方法は？
ニュースマックスの株は現在9.8900で購入可能です。注文は通常9.8900または9.8930付近で行われ、910や-2.03%が市場の動きを示します。NMAXの最新情報はライブチャートで確認できます。
NMAX株に投資する方法は？
ニュースマックスへの投資では、年間の値幅7.3100 - 10.9595と現在の9.8900を考慮します。注文は多くの場合9.8900や9.8930で行われる前に、17.46%や-8.89%と比較されます。NMAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ニュースマックスの株の最高値は？
ニュースマックスの過去1年の最高値は10.9595でした。7.3100 - 10.9595内で株価は大きく変動し、10.0200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ニュースマックスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ニュースマックスの株の最低値は？
ニュースマックス(NMAX)の年間最安値は7.3100でした。現在の9.8900や7.3100 - 10.9595と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NMAXの動きはライブチャートで確認できます。
NMAXの株式分割はいつ行われましたか？
ニュースマックスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0200、-8.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0200
- 始値
- 10.0950
- 買値
- 9.8900
- 買値
- 9.8930
- 安値
- 9.6100
- 高値
- 10.2799
- 出来高
- 910
- 1日の変化
- -1.30%
- 1ヶ月の変化
- 17.46%
- 6ヶ月の変化
- -8.89%
- 1年の変化
- -8.89%
