クォートセクション
通貨 / NMAX
株に戻る

NMAX: ニュースマックス

9.8900 USD 0.1300 (1.30%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

NMAXの今日の為替レートは、-1.30%変化しました。日中、通貨は1あたり9.6100の安値と10.2799の高値で取引されました。

ニュースマックスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NMAX株の現在の価格は？

ニュースマックスの株価は本日9.8900です。9.6100 - 10.2799内で取引され、前日の終値は10.0200、取引量は910に達しました。NMAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ニュースマックスの株は配当を出しますか？

ニュースマックスの現在の価格は9.8900です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.89%やUSDにも注目します。NMAXの動きはライブチャートで確認できます。

NMAX株を買う方法は？

ニュースマックスの株は現在9.8900で購入可能です。注文は通常9.8900または9.8930付近で行われ、910や-2.03%が市場の動きを示します。NMAXの最新情報はライブチャートで確認できます。

NMAX株に投資する方法は？

ニュースマックスへの投資では、年間の値幅7.3100 - 10.9595と現在の9.8900を考慮します。注文は多くの場合9.8900や9.8930で行われる前に、17.46%や-8.89%と比較されます。NMAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ニュースマックスの株の最高値は？

ニュースマックスの過去1年の最高値は10.9595でした。7.3100 - 10.9595内で株価は大きく変動し、10.0200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ニュースマックスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ニュースマックスの株の最低値は？

ニュースマックス(NMAX)の年間最安値は7.3100でした。現在の9.8900や7.3100 - 10.9595と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NMAXの動きはライブチャートで確認できます。

NMAXの株式分割はいつ行われましたか？

ニュースマックスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0200、-8.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.6100 10.2799
1年のレンジ
7.3100 10.9595
以前の終値
10.0200
始値
10.0950
買値
9.8900
買値
9.8930
安値
9.6100
高値
10.2799
出来高
910
1日の変化
-1.30%
1ヶ月の変化
17.46%
6ヶ月の変化
-8.89%
1年の変化
-8.89%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待