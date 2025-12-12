- Aperçu
NMAX: Newsmax Inc.
Le taux de change de NMAX a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.6100 et à un maximum de 10.2799.
Suivez la dynamique Newsmax Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NMAX aujourd'hui ?
L'action Newsmax Inc. est cotée à 9.8900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.6100 - 10.2799, a clôturé hier à 10.0200 et son volume d'échange a atteint 910. Le graphique en temps réel du cours de NMAX présente ces mises à jour.
L'action Newsmax Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Newsmax Inc. est actuellement valorisé à 9.8900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NMAX.
Comment acheter des actions NMAX ?
Vous pouvez acheter des actions Newsmax Inc. au cours actuel de 9.8900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.8900 ou de 9.8930, le 910 et le -2.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NMAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NMAX ?
Investir dans Newsmax Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.3100 - 10.9595 et le prix actuel 9.8900. Beaucoup comparent 17.46% et -8.89% avant de passer des ordres à 9.8900 ou 9.8930. Consultez le graphique du cours de NMAX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Newsmax Inc. ?
Le cours le plus élevé de Newsmax Inc. l'année dernière était 10.9595. Au cours de 7.3100 - 10.9595, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Newsmax Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Newsmax Inc. ?
Le cours le plus bas de Newsmax Inc. (NMAX) sur l'année a été 7.3100. Sa comparaison avec 9.8900 et 7.3100 - 10.9595 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NMAX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NMAX a-t-elle été divisée ?
Newsmax Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0200 et -8.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0200
- Ouverture
- 10.0950
- Bid
- 9.8900
- Ask
- 9.8930
- Plus Bas
- 9.6100
- Plus Haut
- 10.2799
- Volume
- 910
- Changement quotidien
- -1.30%
- Changement Mensuel
- 17.46%
- Changement à 6 Mois
- -8.89%
- Changement Annuel
- -8.89%
