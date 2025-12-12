CotationsSections
Devises / NMAX
Retour à Actions

NMAX: Newsmax Inc.

9.8900 USD 0.1300 (1.30%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de NMAX a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.6100 et à un maximum de 10.2799.

Suivez la dynamique Newsmax Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action NMAX aujourd'hui ?

L'action Newsmax Inc. est cotée à 9.8900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.6100 - 10.2799, a clôturé hier à 10.0200 et son volume d'échange a atteint 910. Le graphique en temps réel du cours de NMAX présente ces mises à jour.

L'action Newsmax Inc. verse-t-elle des dividendes ?

Newsmax Inc. est actuellement valorisé à 9.8900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NMAX.

Comment acheter des actions NMAX ?

Vous pouvez acheter des actions Newsmax Inc. au cours actuel de 9.8900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.8900 ou de 9.8930, le 910 et le -2.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NMAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action NMAX ?

Investir dans Newsmax Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.3100 - 10.9595 et le prix actuel 9.8900. Beaucoup comparent 17.46% et -8.89% avant de passer des ordres à 9.8900 ou 9.8930. Consultez le graphique du cours de NMAX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Newsmax Inc. ?

Le cours le plus élevé de Newsmax Inc. l'année dernière était 10.9595. Au cours de 7.3100 - 10.9595, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Newsmax Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Newsmax Inc. ?

Le cours le plus bas de Newsmax Inc. (NMAX) sur l'année a été 7.3100. Sa comparaison avec 9.8900 et 7.3100 - 10.9595 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NMAX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action NMAX a-t-elle été divisée ?

Newsmax Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0200 et -8.89% après les opérations sur titres.

Range quotidien
9.6100 10.2799
Range Annuel
7.3100 10.9595
Clôture Précédente
10.0200
Ouverture
10.0950
Bid
9.8900
Ask
9.8930
Plus Bas
9.6100
Plus Haut
10.2799
Volume
910
Changement quotidien
-1.30%
Changement Mensuel
17.46%
Changement à 6 Mois
-8.89%
Changement Annuel
-8.89%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev