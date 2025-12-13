NMAX股票今天的价格是多少？ Newsmax Inc.股票今天的定价为9.7200。它在9.6100 - 10.2799范围内交易，昨天的收盘价为10.0200，交易量达到1307。NMAX的实时价格图表显示了这些更新。

Newsmax Inc.股票是否支付股息？ Newsmax Inc.目前的价值为9.7200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.46%和USD。实时查看图表以跟踪NMAX走势。

如何购买NMAX股票？ 您可以以9.7200的当前价格购买Newsmax Inc.股票。订单通常设置在9.7200或9.7230附近，而1307和-3.71%显示市场活动。立即关注NMAX的实时图表更新。

如何投资NMAX股票？ 投资Newsmax Inc.需要考虑年度范围7.3100 - 10.9595和当前价格9.7200。许多人在以9.7200或9.7230下订单之前，会比较15.44%和。实时查看NMAX价格图表，了解每日变化。

Newsmax Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Newsmax Inc.的最高价格是10.9595。在7.3100 - 10.9595内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newsmax Inc.的绩效。

Newsmax Inc.股票的最低价格是多少？ Newsmax Inc.（NMAX）的最低价格为7.3100。将其与当前的9.7200和7.3100 - 10.9595进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。