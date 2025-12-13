NMAX: Newsmax Inc.
今日NMAX汇率已更改-2.99%。当日，交易品种以低点9.6100和高点10.2799进行交易。
关注Newsmax Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NMAX股票今天的价格是多少？
Newsmax Inc.股票今天的定价为9.7200。它在9.6100 - 10.2799范围内交易，昨天的收盘价为10.0200，交易量达到1307。NMAX的实时价格图表显示了这些更新。
Newsmax Inc.股票是否支付股息？
Newsmax Inc.目前的价值为9.7200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.46%和USD。实时查看图表以跟踪NMAX走势。
如何购买NMAX股票？
您可以以9.7200的当前价格购买Newsmax Inc.股票。订单通常设置在9.7200或9.7230附近，而1307和-3.71%显示市场活动。立即关注NMAX的实时图表更新。
如何投资NMAX股票？
投资Newsmax Inc.需要考虑年度范围7.3100 - 10.9595和当前价格9.7200。许多人在以9.7200或9.7230下订单之前，会比较15.44%和。实时查看NMAX价格图表，了解每日变化。
Newsmax Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Newsmax Inc.的最高价格是10.9595。在7.3100 - 10.9595内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newsmax Inc.的绩效。
Newsmax Inc.股票的最低价格是多少？
Newsmax Inc.（NMAX）的最低价格为7.3100。将其与当前的9.7200和7.3100 - 10.9595进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMAX股票是什么时候拆分的？
Newsmax Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0200和-10.46%中可见。
