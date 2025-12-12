- Visão do mercado
NMAX: Newsmax Inc.
A taxa do NMAX para hoje mudou para -1.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.6100 e o mais alto foi 10.2799.
Veja a dinâmica do par de moedas Newsmax Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NMAX hoje?
Hoje Newsmax Inc. (NMAX) está avaliado em 9.8251. O instrumento é negociado dentro de 9.6100 - 10.2799, o fechamento de ontem foi 10.0200, e o volume de negociação atingiu 808. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NMAX em tempo real.
As ações de Newsmax Inc. pagam dividendos?
Atualmente Newsmax Inc. está avaliado em 9.8251. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.49% e USD. Monitore os movimentos de NMAX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NMAX?
Você pode comprar ações de Newsmax Inc. (NMAX) pelo preço atual 9.8251. Ordens geralmente são executadas perto de 9.8251 ou 9.8281, enquanto 808 e -2.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NMAX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NMAX?
Investir em Newsmax Inc. envolve considerar a faixa anual 7.3100 - 10.9595 e o preço atual 9.8251. Muitos comparam 16.69% e -9.49% antes de enviar ordens em 9.8251 ou 9.8281. Estude as mudanças diárias de preço de NMAX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Newsmax Inc.?
O maior preço de Newsmax Inc. (NMAX) no último ano foi 10.9595. As ações oscilaram bastante dentro de 7.3100 - 10.9595, e a comparação com 10.0200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Newsmax Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Newsmax Inc.?
O menor preço de Newsmax Inc. (NMAX) no ano foi 7.3100. A comparação com o preço atual 9.8251 e 7.3100 - 10.9595 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NMAX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NMAX?
No passado Newsmax Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0200 e -9.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0200
- Open
- 10.0950
- Bid
- 9.8251
- Ask
- 9.8281
- Low
- 9.6100
- High
- 10.2799
- Volume
- 808
- Mudança diária
- -1.95%
- Mudança mensal
- 16.69%
- Mudança de 6 meses
- -9.49%
- Mudança anual
- -9.49%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.