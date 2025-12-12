- Panoramica
NMAX: Newsmax Inc.
Il tasso di cambio NMAX ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.6100 e ad un massimo di 10.2799.
Segui le dinamiche di Newsmax Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NMAX oggi?
Oggi le azioni Newsmax Inc. sono prezzate a 9.8251. Viene scambiato all'interno di 9.6100 - 10.2799, la chiusura di ieri è stata 10.0200 e il volume degli scambi ha raggiunto 808. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NMAX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Newsmax Inc. pagano dividendi?
Newsmax Inc. è attualmente valutato a 9.8251. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NMAX.
Come acquistare azioni NMAX?
Puoi acquistare azioni Newsmax Inc. al prezzo attuale di 9.8251. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.8251 o 9.8281, mentre 808 e -2.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NMAX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NMAX?
Investire in Newsmax Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.3100 - 10.9595 e il prezzo attuale 9.8251. Molti confrontano 16.69% e -9.49% prima di effettuare ordini su 9.8251 o 9.8281. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NMAX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newsmax Inc.?
Il prezzo massimo di Newsmax Inc. nell'ultimo anno è stato 10.9595. All'interno di 7.3100 - 10.9595, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newsmax Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newsmax Inc.?
Il prezzo più basso di Newsmax Inc. (NMAX) nel corso dell'anno è stato 7.3100. Confrontandolo con gli attuali 9.8251 e 7.3100 - 10.9595 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NMAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NMAX?
Newsmax Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0200 e -9.49%.
- Chiusura Precedente
- 10.0200
- Apertura
- 10.0950
- Bid
- 9.8251
- Ask
- 9.8281
- Minimo
- 9.6100
- Massimo
- 10.2799
- Volume
- 808
- Variazione giornaliera
- -1.95%
- Variazione Mensile
- 16.69%
- Variazione Semestrale
- -9.49%
- Variazione Annuale
- -9.49%
