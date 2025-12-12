QuotazioniSezioni
NMAX: Newsmax Inc.

9.8251 USD 0.1949 (1.95%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio NMAX ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.6100 e ad un massimo di 10.2799.

Segui le dinamiche di Newsmax Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NMAX oggi?

Oggi le azioni Newsmax Inc. sono prezzate a 9.8251. Viene scambiato all'interno di 9.6100 - 10.2799, la chiusura di ieri è stata 10.0200 e il volume degli scambi ha raggiunto 808. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NMAX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Newsmax Inc. pagano dividendi?

Newsmax Inc. è attualmente valutato a 9.8251. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NMAX.

Come acquistare azioni NMAX?

Puoi acquistare azioni Newsmax Inc. al prezzo attuale di 9.8251. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.8251 o 9.8281, mentre 808 e -2.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NMAX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NMAX?

Investire in Newsmax Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.3100 - 10.9595 e il prezzo attuale 9.8251. Molti confrontano 16.69% e -9.49% prima di effettuare ordini su 9.8251 o 9.8281. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NMAX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newsmax Inc.?

Il prezzo massimo di Newsmax Inc. nell'ultimo anno è stato 10.9595. All'interno di 7.3100 - 10.9595, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newsmax Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newsmax Inc.?

Il prezzo più basso di Newsmax Inc. (NMAX) nel corso dell'anno è stato 7.3100. Confrontandolo con gli attuali 9.8251 e 7.3100 - 10.9595 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NMAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NMAX?

Newsmax Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0200 e -9.49%.

Intervallo Giornaliero
9.6100 10.2799
Intervallo Annuale
7.3100 10.9595
Chiusura Precedente
10.0200
Apertura
10.0950
Bid
9.8251
Ask
9.8281
Minimo
9.6100
Massimo
10.2799
Volume
808
Variazione giornaliera
-1.95%
Variazione Mensile
16.69%
Variazione Semestrale
-9.49%
Variazione Annuale
-9.49%
