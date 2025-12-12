- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NMAX: Newsmax Inc.
Курс NMAX за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.6100, а максимальная — 10.2799.
Следите за динамикой Newsmax Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMAX сегодня?
Newsmax Inc. (NMAX) сегодня оценивается на уровне 9.8900. Инструмент торгуется в пределах 9.6100 - 10.2799, вчерашнее закрытие составило 10.0200, а торговый объем достиг 910. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newsmax Inc.?
Newsmax Inc. в настоящее время оценивается в 9.8900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.89% и USD. Отслеживайте движения NMAX на графике в реальном времени.
Как купить акции NMAX?
Вы можете купить акции Newsmax Inc. (NMAX) по текущей цене 9.8900. Ордера обычно размещаются около 9.8900 или 9.8930, тогда как 910 и -2.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMAX?
Инвестирование в Newsmax Inc. предполагает учет годового диапазона 7.3100 - 10.9595 и текущей цены 9.8900. Многие сравнивают 17.46% и -8.89% перед размещением ордеров на 9.8900 или 9.8930. Изучайте ежедневные изменения цены NMAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newsmax Inc.?
Самая высокая цена Newsmax Inc. (NMAX) за последний год составила 10.9595. Акции заметно колебались в пределах 7.3100 - 10.9595, сравнение с 10.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newsmax Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newsmax Inc.?
Самая низкая цена Newsmax Inc. (NMAX) за год составила 7.3100. Сравнение с текущими 9.8900 и 7.3100 - 10.9595 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMAX?
В прошлом Newsmax Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0200 и -8.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0200
- Open
- 10.0950
- Bid
- 9.8900
- Ask
- 9.8930
- Low
- 9.6100
- High
- 10.2799
- Объем
- 910
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 17.46%
- 6-месячное изменение
- -8.89%
- Годовое изменение
- -8.89%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.