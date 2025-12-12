КотировкиРазделы
NMAX: Newsmax Inc.

9.8900 USD 0.1300 (1.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NMAX за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.6100, а максимальная — 10.2799.

Следите за динамикой Newsmax Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NMAX сегодня?

Newsmax Inc. (NMAX) сегодня оценивается на уровне 9.8900. Инструмент торгуется в пределах 9.6100 - 10.2799, вчерашнее закрытие составило 10.0200, а торговый объем достиг 910. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newsmax Inc.?

Newsmax Inc. в настоящее время оценивается в 9.8900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.89% и USD. Отслеживайте движения NMAX на графике в реальном времени.

Как купить акции NMAX?

Вы можете купить акции Newsmax Inc. (NMAX) по текущей цене 9.8900. Ордера обычно размещаются около 9.8900 или 9.8930, тогда как 910 и -2.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NMAX?

Инвестирование в Newsmax Inc. предполагает учет годового диапазона 7.3100 - 10.9595 и текущей цены 9.8900. Многие сравнивают 17.46% и -8.89% перед размещением ордеров на 9.8900 или 9.8930. Изучайте ежедневные изменения цены NMAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newsmax Inc.?

Самая высокая цена Newsmax Inc. (NMAX) за последний год составила 10.9595. Акции заметно колебались в пределах 7.3100 - 10.9595, сравнение с 10.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newsmax Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newsmax Inc.?

Самая низкая цена Newsmax Inc. (NMAX) за год составила 7.3100. Сравнение с текущими 9.8900 и 7.3100 - 10.9595 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NMAX?

В прошлом Newsmax Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0200 и -8.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.6100 10.2799
Годовой диапазон
7.3100 10.9595
Предыдущее закрытие
10.0200
Open
10.0950
Bid
9.8900
Ask
9.8930
Low
9.6100
High
10.2799
Объем
910
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
17.46%
6-месячное изменение
-8.89%
Годовое изменение
-8.89%
