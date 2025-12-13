- Panorámica
NMAX: Newsmax Inc.
El tipo de cambio de NMAX de hoy ha cambiado un -2.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.6100, mientras que el máximo ha alcanzado 10.2799.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Newsmax Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NMAX hoy?
Newsmax Inc. (NMAX) se evalúa hoy en 9.7200. El instrumento se negocia dentro de 9.6100 - 10.2799; el cierre de ayer ha sido 10.0200 y el volumen comercial ha alcanzado 1307. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NMAX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Newsmax Inc.?
Newsmax Inc. se evalúa actualmente en 9.7200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.46% y USD. Monitoree los movimientos de NMAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NMAX?
Puede comprar acciones de Newsmax Inc. (NMAX) al precio actual de 9.7200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.7200 o 9.7230, mientras que 1307 y -3.71% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NMAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NMAX?
Invertir en Newsmax Inc. implica tener en cuenta el rango anual 7.3100 - 10.9595 y el precio actual 9.7200. Muchos comparan 15.44% y -10.46% antes de colocar órdenes en 9.7200 o 9.7230. Estudie los cambios diarios de precios de NMAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Newsmax Inc.?
El precio más alto de Newsmax Inc. (NMAX) en el último año ha sido 10.9595. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.3100 - 10.9595, una comparación con 10.0200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Newsmax Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Newsmax Inc.?
El precio más bajo de Newsmax Inc. (NMAX) para el año ha sido 7.3100. La comparación con los actuales 9.7200 y 7.3100 - 10.9595 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NMAX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NMAX?
En el pasado, Newsmax Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.0200 y -10.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.0200
- Open
- 10.0950
- Bid
- 9.7200
- Ask
- 9.7230
- Low
- 9.6100
- High
- 10.2799
- Volumen
- 1.307 K
- Cambio diario
- -2.99%
- Cambio mensual
- 15.44%
- Cambio a 6 meses
- -10.46%
- Cambio anual
- -10.46%