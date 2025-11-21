NKLR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi 4.60 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 4.21 - 4.82 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 956 değerine ulaştı. NKLR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi temettü ödüyor mu? Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi şu anda 4.60 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -70.70% ve USD değerlerini izler. NKLR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NKLR hisse senedi nasıl alınır? Terra Innovatum Global N.V. hisselerini şu anki 4.60 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 4.60 ve Ask 4.90 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 956 ve günlük değişim oranı 9.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NKLR fiyat hareketlerini takip edin.

NKLR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Terra Innovatum Global N.V. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.73 - 21.90 ve mevcut fiyatı 4.60 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 4.60 veya Ask 4.90 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -44.04% ve 6 aylık değişim oranı -70.70% değerlerini karşılaştırır. NKLR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi yıllık olarak 21.90 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.73 - 21.90). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Terra Innovatum Global N.V. performansını takip edin.

Terra Innovatum Global N.V. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.73 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 4.60 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.73 - 21.90 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NKLR fiyat hareketlerini izleyin.