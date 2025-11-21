- Panorámica
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
El tipo de cambio de NKLR de hoy ha cambiado un 10.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.21, mientras que el máximo ha alcanzado 4.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Terra Innovatum Global N.V.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NKLR hoy?
Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) se evalúa hoy en 4.70. El instrumento se negocia dentro de 4.21 - 4.78; el cierre de ayer ha sido 4.26 y el volumen comercial ha alcanzado 614. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NKLR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Terra Innovatum Global N.V.?
Terra Innovatum Global N.V. se evalúa actualmente en 4.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -70.06% y USD. Monitoree los movimientos de NKLR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NKLR?
Puede comprar acciones de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) al precio actual de 4.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.70 o 5.00, mientras que 614 y 11.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NKLR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NKLR?
Invertir en Terra Innovatum Global N.V. implica tener en cuenta el rango anual 3.73 - 21.90 y el precio actual 4.70. Muchos comparan -42.82% y -70.06% antes de colocar órdenes en 4.70 o 5.00. Estudie los cambios diarios de precios de NKLR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Terra Innovatum Global N.V.?
El precio más alto de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) en el último año ha sido 21.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.73 - 21.90, una comparación con 4.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Terra Innovatum Global N.V. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Terra Innovatum Global N.V.?
El precio más bajo de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) para el año ha sido 3.73. La comparación con los actuales 4.70 y 3.73 - 21.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NKLR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NKLR?
En el pasado, Terra Innovatum Global N.V. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.26 y -70.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.26
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.21
- High
- 4.78
- Volumen
- 614
- Cambio diario
- 10.33%
- Cambio mensual
- -42.82%
- Cambio a 6 meses
- -70.06%
- Cambio anual
- -70.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 50.3
- Prev.
- 50.3
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 49.0
- Prev.
- 49.0
- Act.
- 4.5%
- Pronós.
- 4.7%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
- 3.4%
- Pronós.
- 3.6%
- Prev.
- 3.6%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 417
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.