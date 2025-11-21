- Panoramica
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
Il tasso di cambio NKLR ha avuto una variazione del 10.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.21 e ad un massimo di 4.78.
Segui le dinamiche di Terra Innovatum Global N.V.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NKLR oggi?
Oggi le azioni Terra Innovatum Global N.V. sono prezzate a 4.70. Viene scambiato all'interno di 4.21 - 4.78, la chiusura di ieri è stata 4.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 614. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NKLR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Terra Innovatum Global N.V. pagano dividendi?
Terra Innovatum Global N.V. è attualmente valutato a 4.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NKLR.
Come acquistare azioni NKLR?
Puoi acquistare azioni Terra Innovatum Global N.V. al prezzo attuale di 4.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.70 o 5.00, mentre 614 e 11.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NKLR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NKLR?
Investire in Terra Innovatum Global N.V. implica considerare l'intervallo annuale 3.73 - 21.90 e il prezzo attuale 4.70. Molti confrontano -42.82% e -70.06% prima di effettuare ordini su 4.70 o 5.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NKLR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Terra Innovatum Global N.V.?
Il prezzo massimo di Terra Innovatum Global N.V. nell'ultimo anno è stato 21.90. All'interno di 3.73 - 21.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Terra Innovatum Global N.V. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Terra Innovatum Global N.V.?
Il prezzo più basso di Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) nel corso dell'anno è stato 3.73. Confrontandolo con gli attuali 4.70 e 3.73 - 21.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NKLR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NKLR?
Terra Innovatum Global N.V. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.26 e -70.06%.
- Chiusura Precedente
- 4.26
- Apertura
- 4.22
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Minimo
- 4.21
- Massimo
- 4.78
- Volume
- 614
- Variazione giornaliera
- 10.33%
- Variazione Mensile
- -42.82%
- Variazione Semestrale
- -70.06%
- Variazione Annuale
- -70.06%
