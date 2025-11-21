- Visão do mercado
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
A taxa do NKLR para hoje mudou para 10.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.21 e o mais alto foi 4.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Terra Innovatum Global N.V.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NKLR hoje?
Hoje Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) está avaliado em 4.70. O instrumento é negociado dentro de 4.21 - 4.78, o fechamento de ontem foi 4.26, e o volume de negociação atingiu 614. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NKLR em tempo real.
As ações de Terra Innovatum Global N.V. pagam dividendos?
Atualmente Terra Innovatum Global N.V. está avaliado em 4.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -70.06% e USD. Monitore os movimentos de NKLR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NKLR?
Você pode comprar ações de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) pelo preço atual 4.70. Ordens geralmente são executadas perto de 4.70 ou 5.00, enquanto 614 e 11.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NKLR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NKLR?
Investir em Terra Innovatum Global N.V. envolve considerar a faixa anual 3.73 - 21.90 e o preço atual 4.70. Muitos comparam -42.82% e -70.06% antes de enviar ordens em 4.70 ou 5.00. Estude as mudanças diárias de preço de NKLR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Terra Innovatum Global N.V.?
O maior preço de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) no último ano foi 21.90. As ações oscilaram bastante dentro de 3.73 - 21.90, e a comparação com 4.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Terra Innovatum Global N.V. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Terra Innovatum Global N.V.?
O menor preço de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) no ano foi 3.73. A comparação com o preço atual 4.70 e 3.73 - 21.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NKLR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NKLR?
No passado Terra Innovatum Global N.V. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.26 e -70.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.26
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.21
- High
- 4.78
- Volume
- 614
- Mudança diária
- 10.33%
- Mudança mensal
- -42.82%
- Mudança de 6 meses
- -70.06%
- Mudança anual
- -70.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 50.3
- Prév.
- 50.3
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 49.0
- Prév.
- 49.0
- Atu.
- 4.5%
- Projeç.
- 4.7%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.4%
- Projeç.
- 3.6%
- Prév.
- 3.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 417
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.