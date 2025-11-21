- Aperçu
NKLR: Terra Innovatum Global N.V.
Le taux de change de NKLR a changé de 10.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.21 et à un maximum de 4.78.
Suivez la dynamique Terra Innovatum Global N.V.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NKLR aujourd'hui ?
L'action Terra Innovatum Global N.V. est cotée à 4.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.21 - 4.78, a clôturé hier à 4.26 et son volume d'échange a atteint 614. Le graphique en temps réel du cours de NKLR présente ces mises à jour.
L'action Terra Innovatum Global N.V. verse-t-elle des dividendes ?
Terra Innovatum Global N.V. est actuellement valorisé à 4.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -70.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NKLR.
Comment acheter des actions NKLR ?
Vous pouvez acheter des actions Terra Innovatum Global N.V. au cours actuel de 4.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.70 ou de 5.00, le 614 et le 11.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NKLR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NKLR ?
Investir dans Terra Innovatum Global N.V. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.73 - 21.90 et le prix actuel 4.70. Beaucoup comparent -42.82% et -70.06% avant de passer des ordres à 4.70 ou 5.00. Consultez le graphique du cours de NKLR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Terra Innovatum Global N.V. ?
Le cours le plus élevé de Terra Innovatum Global N.V. l'année dernière était 21.90. Au cours de 3.73 - 21.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Terra Innovatum Global N.V. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Terra Innovatum Global N.V. ?
Le cours le plus bas de Terra Innovatum Global N.V. (NKLR) sur l'année a été 3.73. Sa comparaison avec 4.70 et 3.73 - 21.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NKLR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NKLR a-t-elle été divisée ?
Terra Innovatum Global N.V. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.26 et -70.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.26
- Ouverture
- 4.22
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Plus Bas
- 4.21
- Plus Haut
- 4.78
- Volume
- 614
- Changement quotidien
- 10.33%
- Changement Mensuel
- -42.82%
- Changement à 6 Mois
- -70.06%
- Changement Annuel
- -70.06%
